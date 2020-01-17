شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من غادة نافع: "الله يرحمك يا أمى قدمتى كتير لمصر وللفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت غادة نافع عن حزنها الكبير لرحيل والدتها الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، التى تم تشييع جثمانها، منذ قليل، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وعلقت فى كلماتها لـ"الخليج 365" قائلة "الله يرحمك يا أمى قدمتى كتير لمصر وللفن".

وغادر الجثمان مسجد مصطفى محمود ملفوفا بعلم مصر إلى مدافن العائلة متجها لمنطقة الواحات ليوارى الثرى بصحبة غادة نافع والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة دلال عبد العزيز وبعض الأصدقاء والأقارب.

وحضر الجنازة كل من الفنانين عزت العلايلى وسمير صبرى والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمنتج محسن علم الدين، ونهال عنبر، ودلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، أيمن عزب، رشوان توفيق، سيف عبد الرحمن، والإعلامية بوسى شلبى، والإعلامى وائل الإبراشى، ومن المقرر إقامة عزاء الراحلة يوم الأحد بمسجد عمر مكرم.

وانتقلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى إلى جوار ربها فى الساعة الحادية عشرة أمس الخميس بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى لم تكتف فيها بالتمثيل وبطولة الأفلام التى أصبحت علامات فى تاريخ السينما ولكنها أسست شركة إنتاج عام 1958 وأنتجت عددا من الأفلام المهمة، قدمت من خلالها عددا من النجوم، وفضلا عن الأفلام الاجتماعية ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما، أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وقالت إنها خاضت هذه التجارب المهمة للتاريخ والوطن والفن، ومنها فيلم "العمر لحظة" الذى تحدث عن فترة النكسة وجرائم إسرائيل وحرب أكتوبر، وأفلام دينية ومنها: هجرة الرسول، وعظماء الإسلام، وكان من أهم الأفلام التى أنتجتها ماجدة فيلم "جميلة"، الذى تحدث عن بطولة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد وسلط الأضواء على ممارسات الاحتلال الفرنسى فى الجزائر.

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