الإبراشي والعلايلي وصبري.. نجوم الفن والإعلام في جنازة ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل عدد من نجوم الفن والإعلام مسجد مصطفى محمود للمشاركة في تشييع جثمان الفنانة القديرة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا، أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا.

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وحضر الإعلامي وائل الإبراشي ومن النجوم أيمن عزب وأشرف زكي ودلال عبدالعزيز، وعزت العلايلي، وسمير صبري".

ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها.

كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها "جميلة"، "النداهة"، "السراب"، "نوع من النساء"، وغيرها.