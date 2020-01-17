دلال عبد العزيز بالحجاب في جنازة ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصلت الفنانة دلال عبد العزيز مسجد مصطفى محمود للمشاركة في تشييع جثمان الفنانة القديرة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا، أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا.

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وظهرت دلال مرتدية الحجاب، وحرصت على التسجيل مع عدد من القنوات الفضائية وتحدثت عن قيمة ماجدة الفنية ودورها الكبير في صناعة الفن.

ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها.

كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها "جميلة"، "النداهة"، "السراب"، "نوع من النساء"، وغيره.