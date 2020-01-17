عزت العلايلي وسمير صبري يصلان مصطفى محمود للمشاركة في جثمان ماجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

تصوير- محمود عبد الناصر:

وصل عدد من نجوم الفن للمشاركة في جنازة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا، ظهر أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا.

وحضر الفنان سمير صبري والفنان عزت العلايلي مسجد مصطفى محمود منذ قليل.

ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها. كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها "جميلة"، "النداهة"، "السراب"، "نوع من النساء"، وغيره