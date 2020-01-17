رشوان توفيق وأِشرف زكي أول حضور جنازة ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير-محمود عبد الناصر:

يتوافد حاليًا إلى مسجد مصطفى محمود، عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة في تشييع جثمان الفنانة القديرة ماجد الصباحي التي رحلت عن عالمنا ظهر أمس الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما.

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وحضر نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي رشوان توفيق وأيمن عزب.

ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية"، وغيرها.

كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها "جميلة"، "النداهة"، "السراب"، "نوع من النساء"، وغيرها.