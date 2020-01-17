رفضت القبلات والأحضان وعملت بأجر 3 جنيهات.. معلومات عن نادية رفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحلت في الساعات الآولى من صباح اليوم الفنانة القديرة نادية رفيق عن عمر يناهز 85 عامًا، وتميزت رفيق بدور الأم في السينما المصرية.

ونستعرض أبرز المعلومات عن نادية رفيق وفقًا لحوار خاص سابق لمصراوي:

- دخلت المجال الفني ولم يتجاوز عمرها الثامنة في عام 1934، عن طريق الإذاعة الأهلية، وقالت عن ذلك: "كان هناك أحد الأشخاص يأتي "ويلم عيال الحتة"، وكنت مشهورة وسطهم بأنني شقية وأحب الغناء والرقص، لمس لدي استعدادًا للتمثيل، واصطحبنا لعمل برنامج في الإذاعة وأتذكر جيدا الأغنية التي كنا نغنيها في البرنامج وهي "شوفوا النونو نادية.. حلوة وشاطرة وهادية".

- عملت في الإذاعة برفقة زوزو نبيل ورفيعة الشال وروحية خالد.

- كتبت أول مسلسل وهي في الرابعة عشر من عمرها، وقالت عن ذلك: "قديما كان مؤلف العمل مسؤولاً عن اختيار الممثلين والمخرج والموسيقى، وكان الأجر 3 جنيهات، ووقتها كان أنور وجدي كذلك يكتب للإذاعة، وفي إحدى المرات سمعته يقول: "بقى البت المفعوصة دي تاخد أجر زيي"

- وواجهت صعوبات بتلك المرحلة إذ قالت: "لم يكن هناك تسجيلات، ولو طلب الجمهور إعادة المسلسل كنا نقدم العمل مرة أخرى من جديد.

- توقفت عن التأليف بعد زواجها ثم عادت له في الخمسينيات، وكتبت عددًا من السهرات والمسلسلات الإذاعية.

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- كانت تخشى من التمثيل والعمل في التليفزيون، فقالت: "مدير التليفزيون محمد محمود شعبان طلب مني الانضمام للتليفزيون مقابل 4 أضعاف الأجر في الإذاعة، لكنني رفضت ووقتها كنت متجوزة ولدي أطفال، وعلى الرغم من أن عائلتي لم تعترض على عملي، لكنني كنت أخشى من التمثيل بالسينما.

- وعن طبيعة خوفها، أكدت الفنانة الراحلة أنها كانت تخشى القبلات والملابس العارية: "التليفزيون وقتها كان لديه عدد من الممنوعات، فكان ممنوعا أن ترتدي الفنانات ملابس "نص كم"، وكان شرطًا أن تكون الملابس محتشمة، لدرجة أن كريمة مختار حكت لي في إحدى المرات أنه في أحد مشاهد المسلسل كانت ستتزوج من شخص، وحينما مسك يدها اعترض أهلها وقالوا كيف يضع يده على يدك، "وعملوها شغلانة".

- وعن أول أعمالها في التليفزيون، قالت بدأت بدور الأم، حتى أنني مثلت شخصية الأم لفنانين في نفس عمري وفنانين أكبر مني في السن، من بينهم محسن سرحان في المسلسل الإذاعي "سمارة"، فأنا أم لكل الممثلين في مصر.

- قالت إن يوسف الحطاب رئيس الدراما وقتها قال لها عن تقديم دور الأم لمن هم في مثل عمرها: "صوتك فيه حنية الأمومة"، وهذه الجملة ما زلت أتذكرها حتى الآن.

الفنانة الكبيرة من مواليد 1935، وجسدت شخصية الأم في عدد من الأعمال المهمة أبرزها: "توت توت"، أنا وأنت وبابا في المشمش، ليالي الحلمية، أولاد آدم، أهل القمة، حتى لا يختنق الحب، أحلام الفتى الطائر"، وغيرها من الأعمال.

مسلسل "باب الخلق"، والذي عرض عام 2012، هو آخر أعمال الفنانة الكبيرة، وظهرت من خلاله في مشاهد محدودة، وبعدها لم تظهر "نادية" في أي عمل تليفزيوني أو سينمائي.

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