"وداعا يا جميلة".. هكذا نعت شيرين رضا الراحلة ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: حرصت الفنانة شيرين رضا، على نعي الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي عبر حسابها على"تويتر". وكتبت شيرين، عبر حسابها قائلة :"وداعا يا جميلة الشاشة العربية، ماجدة الصباحي". Advertisements يذكر أن، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، رحلت عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز 89 عامًا. وتقام عليها حاليًا صلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود.

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