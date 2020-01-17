نجل نادية رفيق عقب رحيلها:" صلي لنا ياماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
أعلن نجل الفنانة نادية رفيق، فاضل الكردي، عن تشييع جنازة والدته الثانية بعد ظهر اليوم، وذلك من كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة.
وكتب الكردي، عبر حسابه على "فيسبوك": "أتمّت أمي .. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها.. أم الغلابة كما يعرفونها البعض.. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها على خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما".
وكان الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، قد أعلن عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، خبر وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا.
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