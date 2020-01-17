بالصور- وصول جثمان الفنانة ماجدة الصباحي ملفوفًا بعلم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:
تصوير - محمود عبد الناصر:
وصل جثمان الفنانة ماجدة الصباحي منذ لحظات مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين ملفوفًا بعلم مصر.
وتستعد أسرتها ومحبيها لإقامة صلاة الجنازة عليها.
رحلت عن عالمنا أمس الخميس، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.
النجمة ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي إحدى أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها: "العمر لحظة، أين عمري، بنات اليوم، والحقيقة العارية"، وغيرها.
كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها: "جميلة، النداهة، السراب، ونوع من النساء"، وغيرها.
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