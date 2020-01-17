وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر ناهز 85 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، خبر وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا.

وتخرج الجنازة من كنيسة السريان الكاثوليك في مصر الجديدة.

وكتب دانيال: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضئ لها ولتسترح بسلام أمين.. نطلب تعازي السماء في رحيل الفنانة المحترمة والأم نادية رفيق طالبين لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها"

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الفنانة الكبيرة من مواليد 1935، وجسدت شخصية الأم في عدد من الأعمال المهمة أبرزها: "توت توت"، أنا وأنت وبابا في المشمش، ليالي الحلمية، أولاد آدم، أهل القمة، حتى لا يختنق الحب، أحلام الفتى الطائر"، وغيرها من الأعمال.

مسلسل "باب الخلق"، والذي عرض عام 2012، هو آخر أعمال الفنانة الكبيرة، وظهرت من خلاله في مشاهد محدودة، وبعدها لم تظهر "نادية" في أي عمل تليفزيوني أو سينمائي.

ويعيد الخليج 365 نشر آخر حوار أجراه مع الفنانة الراحلة.. شاهد (نادية رفيق: اشتغلت مؤلفة وأنا عندي 14 سنة وعملت أمًا لكل ممثلي مصر)