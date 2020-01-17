تراند اليوم : وفاة فنانة مصرية شهيرة أثناء دفن الفنانة ماجدة الصباحي



صدم الوسط الفني المصري، اليوم بوفاة فنانة مصرية شهيرة اشتهرت بلقب "أم الغلابة"، وذلك أثناء التحضير لدفن جثمان الفنانة المصرية ماجدة الصباحي، التي وافتها المنية أمس الخميس.

وتوفيت اليوم الجمعة الفنانة المصرية نادية رفيق، عن عمر يناهز 85 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وتقام صلاة الجنازة اليوم في كنيسة السريان بمصر الجديدة.

أعلن الخبر نجلها فاضل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة والدته قائلًا: "أتمت أمي.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها ..أم الغلابة كما يعرفونها البعض..الفنانة القديرة نادية رفيق..أتمت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها على خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى..صلي لنا يا ماما".

ويأتي وفاة الفنانة نادية رفيق، بينما يتم التحضير لدفن الفنانة ماجدة الصباحي، وهو ما أحدث حالة حزن وصدمة في الوسط الفني المصري.

ولدت الفنانة الراحلة نادية رفيق حبيب، في 8 فبراير عام 1935، وبدأت مشوارها الفني في نهاية الخمسينيات بالعمل بالإذاعة المصرية ثم التحقت بالتلفزيون في عام 1960 وشاركت بالعمل في السهرات التلفزيونية والمسلسلات، حيث استمر مشوارها الفني ما يقارب 50 عاما.







