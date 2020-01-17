تراند اليوم : بعد انفصالهما.. طليق مطربة مصرية شهيرة في حالة خطرة: "ادعوا لأبو ولادي"

طلبت المطربة المصري مي فاروق من جمهورها، الدعاء لزوجها السابق، أشرف سيد رجب، بعد إصابته في حادث سير، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ.

وكتبت مي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرجو منكم الدعاء لـ أبو أولادي أشرف سيد رجب بالشفاء، أصيب بنزيف في المخ نتيجة حادث، دعواتكم يرده لأمه وأهله وأولاده بالسلامة".

وكانت "مي" أعلنت في أغسطس الماضي طلاقها من زوجها، عبر رسالة كتبتها على "فيسبوك"، قالت فيها: "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا".

وأضافت: "اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمدتها من حبهم بعد ما تم طلاقي من والدهم من شهور".

واختتمت: "كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة اللي كانت قدر ربنا الحمد لله اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب وأحلى علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي".

وشاركت "مي" مؤخرًا في حفلات موسم الرياض الغنائية.