شنَّت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجومًا لاذعًا على الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور ، بسبب ظهورها بفستان جريء يكشف عن جزء كبير من صدرها. وخلال حضورها حفل إطلاق منصة “شاهد.نت” في شكلها الجديد ، ظهرت “سيرين” بفستان أسود وصدر مكشوف.
وعلقت “العيدان” على صورة “سيرين” عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، قائلة: “سيرين عبدالنور شو هالفستان شو ظل ما طلع للحين .. الفستان متأكدة مو شاريته من لانجري”. ودأبت “العيدان” وهي إعلامية كويتية على مهاجمة فنانين على إطلالاتهم وآرائهم المثيرة للجدل. والعيدان من مواليد الكويت لأب كويتي وأم مصرية ، وعملت لفترة مديرة أعمال المطربة شمس .
كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تفتح النار على ممثلة شهيرة بعد ظهورها على السجادة الحمراء في دبي بصدر مكشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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