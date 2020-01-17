بالفيديو: محمد حماقي يثير استياء زينة والصحفيين في المغرب

أثار الفنان المصري محمد حماقي عاصفة من الاستياء، لدى مواطنته الممثلة زينة رضا، بعدما اشترط عدم مشاركة أي فنان آخر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس على هامش فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان “كازا آرت” بمدينة الدار البيضاء. وفي التفاصيل فإن زينة تواجدت في مكان المؤتمر قبل حضور حماقي، ووصلها شرطه؛ ما جعلها تهدد بالانسحاب من المؤتمر نهائيا قبل أن يتدخل القائمون على تهدئة الأوضاع، بحسب مصادر صحفية. ولم تكن زينة الوحيدة التي أبدت استياءها من النجم المصري؛ إذ تداولت بعض التقارير التي أفادت بتأخر حماقي عن المؤتمر الصحفي لأكثر من ساعتين؛ ما تسبب في فوضى وسط الصحفيين الذين حضروا المؤتمر.

هذه الأخبار جاءت على الرغم من أن زينة وحماقي ظهرا سويا في صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر إنستغرام، وجمعتها بكل من حماقي وشقيقتها، والتي يبدو أنها التقطت في المغرب قبل البدء بالمؤتمر الصحافي، كما أعادت زينة نشر فيديو يوثق لحظة وصولها هي وحماقي، إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، من أجل حضور فعاليات مهرجان “كازا آرت” عبر خاصية الستوري.

وعلى صعيد آخر أعلن الفنان المصري، خلال المؤتمر، عن ترحيبه بفكرة مشاركة الفنانة المغربية سلمى رشيد في عمل غنائي جديد على شكل ديو، وذلك بعدما كشفت الأخيرة في وقت سابق عن رغبتها في التعامل معه، مشيرة إلى أنها تعد الفنان محمد حماقي من بين الفنانين المصريين الذين تطمح للتعامل معهم في إنتاجاتها الفنية.

وأكد حماقي على ذلك بالقول: “فنانة موهوبة وأعتبرها حالة فنية خاصة، وأتشرف بأن تغني لى كما فعلت المطربة جنات من قبل، كما أتشرف بأن يجمعنا دويتو غنائى، إذا تواجد مشروع جيد فلا مانع أن أتعاون معها”. يذكر أن حماقي طرح مؤخرا أغنية “تعرف بحبك ليه” وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان تامر علي وتوزيع تميم وإخراج رنا العريان، وهو الآن يشارك في حلقات ذا فويس كيدز في موسمه الثالث. ويضم المهرجان نخبة من الفنانين العرب المكرمين فى النسخة الجديدة الرابعة من المهرجان هذا العام، على رأسهم الفنان محمد حماقي، والمطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى الذى كرم بدرع التميز، والفنان ياسر جلال كأفضل ممثل فى 2018 عن مسلسل «رحيم»، وتكريم الفنان أحمد زاهر عن مجمل أعماله.