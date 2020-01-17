أبرز الأزمات في حياة الراحلة ماجدة الصباحي .. تعرف على سبب “حجر” ابنتها عليها

توفيت الفنانة المصرية ماجدة الصباحي أمس الخميس عن عمر يناهز الـ89. وتصدر اسم ماجدة الصباحي الأخبار قبل 4 سنوات، بعدما وجهت ابنتها غادة نافع دعوى “حجر” ضدها. وكشفت نافع حينها تفاصيل القصة، مقرةً بأنها قامت بالفعل بالحجر على والدتها لكن “بدافع الخوف”عليها، مشيرة إلى أن والدتها “كانت تنخدع كثيراً” وكانت عرضة للوقوع ضحية الاحتيال والنصب.

وكانت الفنانة اتهمت وابنتها بالنصب على أحد الأشخاص بمبلغ يصل لـ15 مليون جنيه مصري. وحينها، أمرت النيابة باحتجاز الفنانة وتم عرضها على طبيب أفاد بأنها يمكن أن تقع ضحية للنصب والاحتيال بسهولة. ولاحقاً، أفاد الطب الشرعي بأن توقيع ماجدة على الوثيقة صحيح لكن يجب اعتباره مزورا، حيث تم استغلال في غير محله. لذا رأت نافع أنها لا تملك خياراً آخر سوى الحجر على والدتها.