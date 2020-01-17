ويتني هيوستن تتلقى تكريما في قاعة مشاهير "الروك آند رول"

ميرنا وليد - بيروت - رحلت النجمة العالمية ​ويتني هيوستن​ في عام 2012 عندما غرقت في حمام بأحد الفنادق عن عمر 48 عاما، وما زال إسمها مطبوعا في أذهان الناس، وأعمالها أيضا.

وقد أعلنت قاعة مشاهير "الروك آند رول" بكليفلاند بولاية أوهايو الأميركية أنها ستكرم نجمة البوب الراحلة من ضمن ستة من الفرق الغنائية والفنانين هذا العام، وهم فريقا (دوبي براذرز) و(تي. ريكس) وفريق (ديبيش مود) لموسيقى الروك الإلكترونية ومغني موسيقى الهيب هوب نوتوريوس بي.آي.جي الذي توفي في إطلاق نار في لوس انجلوس عام 1997، وفريق موسيقى الروك (ناين إنش نيلز).

الحدث سيقام في دورته السنوية الخامسة والثلاثين في الثاني من أيار/مايو وسينقله التلفزيون على الهواء مباشرة.

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