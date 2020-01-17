ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، الفنان المصري ​هاني شاكر​، الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ والفنان اللبناني ​ملحم زين​، صوّروا أمس الإعلان الدعائي الخاص ببرنامج "​The Voice Senior​"، والمنتظر عرضه في الفترة المقبلة على شاشة MBC، وقد سادت أجواء من الفكاهة والمرح والسعادة في التصوير طيلة الوقت بين الحكام الأربعة.

وقد إنطلقت أعمال تصوير البرنامج، الذي تتولّى الإعلامية اللبنانية ​أنابيلا هلال​تقديمه في موسمه الأول لإكتشاف المواهب الغنائية، لمن هم فوق الستين من العمر، وقد باشرت مجموعة MBC التصوير في أستديوهاتها في لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- نجوى كرم وهاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين يصورون إعلان "The Voice Senior" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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