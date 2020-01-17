بعد أربعة أشهر من المواعدة..بيت ديفيدسون ينفصل عن إبنة سيندي كروفورد

ميرنا وليد - بيروت - انفصل الممثل الكوميدي الأمريكي ​بيت ديفيدسون​ 26عامًا عن عارضة الأزياء الأمريكية ​كايا غربر​ 18 عامًا، إبنة عارضة الأزياء العالمية ​سيندي كروفورد​، وذلك بعد فترة مواعدة قصيرة دامت لأقل من 4 أشهر.

وبحسب صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية التي نقلت عن مجلة "بايج سيكس" قولها:" على ما يبدو أن العلاقة الرومانسية بين الثنائي قد انطفأت وانتهت في وقت قصير حيث توقفا منذ أسابيع طويلة عن الظهور سويا بشكل علني، وقد شوهد ديفيدسون آخر مرة وهو يغادر شقة كايا في مدينة نيويورك في شهر ديسمبر الماضي، وبدأت علاقة ديفيدسون وكايا في شهر نوفمبر لعام 2019".



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