حكيم يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "الموضة السنة دي"

ميرنا وليد - بيروت - طرح ​الفنان المصري حكيم​ فيديو كليب أغنيته الجديدة "الموضة السنة دي" عبر "يوتيوب" والتي هي من ألبومه "الراجل الصح".

وكان حكيم طرح من الأبوم، عددًا من الأغنيات منها "سيبونا في حالنا"، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، و"ليلة بمبي" من كلمات إسلام خليل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، و"الجارسون" من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس.

والأبوم يتضمن 10 أغنيات صور منها حكيم 3 أغاني على طريقة الفيديو كليب وهي "سيبونا في حالنا وقلبي يا ناس والموضة السنة دي".

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