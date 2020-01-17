تراند اليوم : شكران مرتجى تستذكر والدها بكلمات مؤثرة

استذكرت الممثلة السورية ​شكران مرتجي أبيها في ذكرى وفاته، اذ انها نشرت صورة له على صفحتها الخاصة وعلّقت عليها قائلة:” أبي في ذكرى رحيلك وفي كل عام كهذه الساعه يطرق الحزن المعتوه قلبي ليذكرني برحيلك يظن أني نسيت وهو الذي أستوطنني منذ غادرتنا حبيبي مازلت طفلتك الصغيرة أنتظرك كل ليلة لأرى مافي جيوبك من سكر بعد أن ملئتني المرارة آه أبي ، لو علمت بموعد رحيلك لملئت قارورة عطري برائحتك وتوضئت بها كل فجر ان لله وإن إليه راجعون

١٤/١/٢٠٠٤

١٤/١/٢٠٢٠

الفاتحة والدعاء فضلاً وليس أمراً، أحضنوا أباءكم وخذوا ما أستطعتم من عزيمة ستلزمكم إن سقطتم في معارك الحياة”.