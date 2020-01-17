متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صدمة كبرى في أوساط الفرنسيين بعدا تم كشفت الكلفة الباهظة لماكياجها وتسريحاتها.
وأصدر ديوان الحسابات الفرنسي تقريراً أشار فيه إلى أن السيدة الأولى تنفق ما لا يقل عن 62 ألف يورو من أجل العناية بجمالها سنوياً.
ويأتي هذا مقابل خدمات تتلقاها لدى المزينة الشهيرة المعروفة باسم ميراي والتي تعمل في صالونها الكائن في المستديرة الخامسة في العاصمة الفرنسية باريس.
وافاد تقرير لموقع OhMymag الفرنسي بأنه لا يسمح لماكرون في المقابل بالاحتفاظ بالملابس الأنيقة التي ترتديها وأن عليها إعادتها من حيث تم إحضارها.
كانت هذه تفاصيل خبر كلفة مكياج وتسريحات بريجيت ماكرون الباهظة تثير الجدل.. هذه قيمتها السنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.