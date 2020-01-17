كلفة مكياج وتسريحات بريجيت ماكرون الباهظة تثير الجدل.. هذه قيمتها السنوية

متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صدمة كبرى في أوساط الفرنسيين بعدا تم كشفت الكلفة الباهظة لماكياجها وتسريحاتها.

وأصدر ديوان الحسابات الفرنسي تقريراً أشار فيه إلى أن السيدة الأولى تنفق ما لا يقل عن 62 ألف يورو من أجل العناية بجمالها سنوياً.

ويأتي هذا مقابل خدمات تتلقاها لدى المزينة الشهيرة المعروفة باسم ميراي والتي تعمل في صالونها الكائن في المستديرة الخامسة في العاصمة الفرنسية باريس.

وافاد تقرير لموقع OhMymag الفرنسي بأنه لا يسمح لماكرون في المقابل بالاحتفاظ بالملابس الأنيقة التي ترتديها وأن عليها إعادتها من حيث تم إحضارها.