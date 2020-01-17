وائل جسار ينضم إلى أسرة مسلسل “ختم النمر”

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى النجم اللبناني ​وائل جسار​ من تسجيل أغنية مسلسل “ختم النمر” بطولة الممثل المصري أحمد صلاح حسني المقرر إنطلاق عرضه الأسبوع المقبل.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطيو إخراج أحمد سمير فرج. أما أغنية “غربة حب” التي يغنيها وائل جسار، فهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم.

الجدير ذكره أن مسلسل “ختم النمر” يعد البطولة الأولى المطلقة للممثل أحمد صلاح حسني، ويشارك الى جانبه نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.