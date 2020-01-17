روزانا اليامي بعد اتهامها بخدش الحياء: حضنت زوجي.. ما سويت شيء حرام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفضت الإعلامية السعودية روزانا اليامي اتهامها بخدش الحياء وعدم مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي لنشرها مقطع لها وهي تحتضن وتقبل زوجها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، موضحة أنها لم تفعل شيء حرام أو خارج عن المألوف.

وقالت اليامي في تصريحات تليفزيونية :" كوني أنا في لحظة قاعدة أتكلم مع جوزي وحضتنه.. ففي في السوشال ميديا 900 شخص أزواج باسو بعض وحضنوا بعض وأنا نشرت صور كتير ليهم.. يعني كتير فنانين وفنانات حضنوا بعض وباسو بعض وهما متزوجين.. أنا ما سويت شي خارج أو حضنت واحد غريب عني أنا حضنت زوجي".

وأضافت :"إحنا بنشوف في حفلات ومهرجانات فنانين لا يمتون صلة لبعض بصلة بيبسوا ويحضنوا بعض ويباركوا لبعض وكان علاقتهم ببعض علاقة حميمة.. أنا لما حضنت حضنت زوجي وما كنت الحالة الأولى يمكن أنا الحالة المليون.. وأنا لا سويت شي حرام في إطار الحرمانية وفي العرف أنا ما سويت شي خارج إطار العرف.. أنا ما سويت شي غلط أنا حضنته من باب الحميمية".

أما عن سبب إخفائها زوجها وعدم ظهوره في السوشال ميديا أو الإدلاء بأي معلومات خاصة عن جنسيته أو مهنته، أوضحت اليامي :"أنا قولت أنه ما بيطلع في السوشال ميديا لأن هادا مو مجاله.. وما حدا خصه هو بيشتغل في إيه.. عادا شي يخصني أنا ليه يسألوا".

وسبق أن قرر عدد من القانونيين والمواطنين في السعودية رفع قضية ضد الإعلامية روزانا اليامي بعد ظهور عدد من المقاطع المصوّرة التي وصفوها بخادشة للحياء والجريئة والتي تجرمها الأنظمة والقوانين في المملكة.

Advertisements

واحتوت مقاطع الفيديو التي نشرتها روزانا من شهر عسلها وهي تُعانق زوجها وتقبله، وسط انتقادات واسعة لمثل هذه التصرفات الخارجة عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي وفق قول المُعلّقين.

وكانت قد أعلنت الإعلاميّة السّعوديّة روزانا اليامي، خبر زواجها بشكل مفاجئ لجمهورها، وذلك من خلال حسابها عبر "انستغرام".

وتعمّدت الإعلاميّة السّعوديّة عدم الكشف عن هوية أو جنسيّة زوجها حيث اكتفت بالإعلان عن اسمه فقط، حيث كشفت عن عدد من الصّور نشرتها عبر خاصيّة "الاستوري" على موقع "إنستغرام"، والتي أظهرت توقيعها على عقود الزّواج، وأخفت وجه زوجها بقلب أحمر.