طارق لطفي: أستعد لخطوة جريئة في السينما.. وهذا الفيلم صعب أن يتكرر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

رفض الفنان المصري طارق لطفي، الإفصاح عن مسلسله الجديد في دراما رمضان المقبل، مشيرًا إلى أنهم يتكتمون على التفاصيل خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن كل شيء مع أول يوم تصوير.

وقال لطفي في لقاء خاص مع "فوشيا": "كما أستعد لدخول فيلم جديد سيكون خطوة جريئة جدًا، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وسنعلن عنه قريبًا إن شاء الله".

وعن تداول "كوميكسات" له على السوشال ميديا من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي طرح منذ 20 عامًا تقريبًا، قال: "سعيد للغاية بهذا الأمر، لأنني أشعر أننا استطعنا الوصول للأجيال الجديدة رغم أن العمل تم عرضه لأول مرة قبل مولد معظم متداولي الكوميكسات".

وأضاف: "رغم أن الفيلم كان مصنفًا +18، إلا أن البعض عمرهم أقل من ذلك وشاهدوا الفيلم ونال إعجابهم، وأكثر ما يسعدني أنني وصلت للأجيال الجديدة من خلال دوري في صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وأردف: "طوال الوقت أحاول أن أخاطر وأقدم شيئًا جديدًا، هذا ما فعلته في فيلم 122 الرعب، وفي أعمال أخرى".

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وعن افتقاد السينما للأعمال العائلية مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية، قال طارق: "أعتقد أنه من الصعب أن يتكرر عمل مثل هذا، لأنه كان حالة مختلفة بأحلام جيل تجمع في نفس الوقت وفي نفس الفيلم، وكنا نساند بعضنا إلى ما لا نهاية".

وبسؤاله عن إمكانية طرح جزء ثاني من الفيلم كما تداول مؤخرًا، قال لطفي: "دائمًا ما أواجه هذا السؤال، ولكني لا أعلم شيئًا عن هذا الأمر، وأتمنى أن يحدث".

واستطرد: "أريد أن تعود الروح التي كانت موجودة في هذا الفيلم، وأن ألتقي بأصدقائي محمد هنيدي وأحمد السقا ومنى زكي وغادة عادل، أتمنى أن نلتقي في عمل واحد، بدلًا من مقابلتهم صدفة في احتفالية أو تكريم".

وكانت أنباء قد تداولت مؤخرًا اسم مسلسل طارق لطفي المنتظر عرضه في رمضان، وهو "القاهرة كابول"، وقيل إنه سيجمعه بكل من خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وكوكبة من الفنانين، ليعود من خلاله إلى الدراما بعد غيابه في العام الماضي.

وحصل طارق لطفي مؤخرًا على جائزة في حفل فني كبير تحت عنوان "نجم العرب" كأفضل ممثل وحضره كوكبة من الفنانين والإعلاميين منهم أحمد السقا وغادة عادل ودرة وداليا البحيري وصابرين وغيرهم.