صفاء أبو السعود تنعي الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا، الخميس، بعد حياة حافلة بالعطاء الفني.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن الفنانة الراحلة تمثل قيمة وقامة كبيرة لحياتنا وتراثنا السينمائي، وأنها سطرت بفنها مئات الصفحات المضيئة في تاريخ الفن، وستظل خالدة في قلوب عشاقها في مصر والعالم العربي. قد يهمك ايضاً: صفاء أبو السعود تقدم أوبريت "فرحة مصر" بعد غياب طويل ظهور غير متوقع لصفاء أبو السعود في ختام مهرجان المسرح القومي

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