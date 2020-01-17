حلا شيحة "رسامة" بفيلم تامر حسني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُجسّد الفنانة حلا شيحة دور رسامة تتعرض للكثير من المواقف الكوميدية بفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني الذي يعيدها إلى السينما بعد غياب نحو 13 عاماً، وانتهت من تصوير نصف مشاهدها فيه.

والجدير ذكره أن قصة وسيناريو وحوار الفيلم لتامر حسني نفسه الذي يراهن عل نجاح العمل بتكامل نصه مع رؤية مخرجته. علماً أنه يجمع عدة فنانين بينهم ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.