شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم كان سببًا فى إطلاق لقب سيدة الشاشة على فاتن حمامة.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقاب عديدة للفنانة الكبيرة فاتن حمامة التى تمر اليوم ذكرى رحيلها، أبرزها "سيدة الشاشة" والذى اختلفت الروايات حول سبب إطلاقه عليها، الرواية الأول تقول إن النقاد من أطلقوا هذا اللقب على النجمة فاتن حمامة بعد عرض فيلم موعد مع الحياة، أما الرواية الأخرى ترجع اللقب لرئيس تحرير جريدة «الموعد» الراحل محمد بديع سربيه، إذ أجرى استفتاء وفازت فيه فاتن حمامة، فقال سربيه وهو يمنحها الجائزة : إننى باسم قراء «الموعد» فى الوطن العربى أهديك هذا الكأس معلناً أن جمهور السينما توّجك سيدة للشاشة العربية، ومنذ ذلك الوقت لا يُذكر اسم فاتن حمامة إلا ويسبقه لقب سيدة الشاشة العربية.

فيلم "موعد مع الحياة" تدور قصته حول "آمال" الفتاة الرقيقة التى تقيم معها بالمنزل صديقتها فاطمة التى تحب الدكتور ممدوح أما آمال فيحبها المهندس أحمد وذات يوم تستمع آمال بحديث الدكتور ممدوح مع والدها الذى تعلم من خلاله أن حالتها الصحية خطيرة جدًا وتضع آمال خطة لتبعد عنها حبيبها لئلا يصدم بعد موتها.

"موعد مع الحياة" أول الأعمال السينمائية التى جمعت فاتن حمامة بشادية ومن الروايات اللطيفة فى كواليس الفيلم، أم فاتن حمامة كانت ترفض مشاركتها فى الدويتو الغنائى الشهير "ألو ألو إحنا هنا" بسبب خوفها من خوض تجربة الغناء لأول مرة، ولكن استخدمت شادية ذكاءها فى إقناع صديقتها المقربة لتشاركها الغناء، فى البداية قامت شادية بحفظ كلمات الأغنية كاملة ثم بدأت تغنيها عدة مرات أمام فاتن بشكل كوميدى حتى استطاعت بطريقة غير مباشرة أن تجعلها تحفظ اللحن، وتردده معها بتلقائية وبدون خوف وعندما بدأ منير مراد ملحن الأغنية جلسات عمل مع فاتن فوجئ بحفظها اللحن كاملا وبمجرد دخولها الاستوديو غنت فاتن بتلقائية وخفة ظل.