شكرا لقرائتكم خبر عن نادية رفيق.. وداعا الأم الحنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فارقت الفنانة نادية رفيق دنيانا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 84 عامًا، تاركة أرشيفا كبيرا من الأفلام والأعمال التليفزيونية والإذاعية نالت عنه لقب الفنانة "الأم الحنون" خلال مسيرتها الفنية، وفى التقرير التالى نكشف 6 أسرار فى حياة الفنانة الراحلة:

1- دخلت نادية رفيق عالم الفن عام 1934 وكانت فى الثامنة من عمرها، عن طريق الإذاعة إذ كانت مغرمة بالغناء والرقص.

2- قيدت فى الإذاعة كمؤلفة فى سن الرابعة عشر، وكتبت عددا من السهرات والمسلسلات الإذاعية آخرها كان من بطولة كمال الشناوى وليلى طاهر.

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3- طلب منها مدير التليفزيون محمد محمود شعبان المعروف باسم "بابا شارو"، الانضمام للتليفزيون مقابل 4 أضعاف الأجر فى الإذاعة، لكنها رفضت خوفا من تجسيد مشاهد القبلات واعتراض أهلها.

4- اشتهرت بدور الأم حتى أنها مثلت شخصية الأم لفنانين فى نفس عمرها بل أكبر منها، من بينهم محسن سرحان فى المسلسل الإذاعى "سمارة"، ووصفت نفسها بأم لكل الممثلين فى مصر.

5- عرض عليها المخرج على بدرخان المشاركة فى بطولة فيلم "أهل القمة" لكنها رفضت فى البداية لكنه بدرخان نجح فى إقناعها ليسجل العمل أول مشاركة سينمائية لها.

6- فى كواليس "أهل القمة" كان اللقاء الأول بالنجمة سعاد حسنى التى أحسنت استقبالها بالأحضان، وسألتها السيندريلا عن سبب رفضها المشاركة بالعمل فى البداية قائلة : "حد قالك حاجة وحشة عنى"، فردت عليها نادية رفيق "على العكس أنا يشرفنى أن أمثل أمامك".