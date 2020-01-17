شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى فى إطلالة جديدة بالأبيض والأسود: "افعل ما تشاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، على جمهورها بصورة جديدة بالأبيض والأسود، في حسابها على موقع التواصل، ولم يكن ألوان الصورة فقط هى الأبيض والأسود، بل ارتدت الفنانة اللبنانية أيضًا بنطلون أسود مع قميص أبيض، مع احتفاظها بلون شعرها الذهبى الذى ظهرت به على أفيش فيلم "أشباح أوروبا"، وجاءت فى الخلفية جملة "افعل ما تشاء"، فيما علقت هيفاء على الصورة: "الطريقة الأكثر فعالية للقيام بهذا.. هى أن تفعل هذا".

ويشار إلى أنه كان قد قرر صناع فيلم "​أشباح أوروبا​" للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبى، تأجيل طرح الفيلم فى موسم إجازة نص السنة، حيث تم تحديد موعد مبدئى منذ فترة وهو 8 يناير، ولكن لم يكن العمل جاهز للعرض وقتها، ليتم طرح موعد آخر وهو 5 فبراير المقبل، إلا أنه أيضًا لم يتم حسم الأمور بشكل نهائى بالنسبة لهذا الموعد.



إطلالة جديدة للفنانة هيفاء وهبى

وتدرس الشركة المنتجة للفيلم مع الشركة الموزعة إمكانية طرحه فى موسم عيد الفطر المقبل، وخلال الأيام المقبلة سيتم الاستقرار على الموعد النهائى وطرح البرومو الرسمى، بعد طرح برومو أول قبل أسبوعين ظهرت فيه بطلة العمل وهبى على دراجة نارية، كما ظهر مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوى المشاركان لها فى البطولة.

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى، فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.



الفنانة هيفاء وهبى

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وبينما ينتظر الجمهور عرض فيلم "أشباح أوروبا"، تم الكشف مسبقًا عن نهاية أحداث الفيلم، وهى مقتل شخصية "عبودة" سائق الميكروباص وشقيق هيفاء وهبى، الذى يقوم بدوره مصطفى خاطر، حيث يظهر خاطر بشخصيتين فى الفيلم الأول مهندس كمبيوتر يعود من إحدى الدول الأوربية، والثانى شقيقه التوأم، سائق الميكروباص يعيش فى حارة شعبية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، وكانت الجهة المنتجة قد كشفت عن البرومو الأول للفيلم، الذى احتوى على مشاهد إثارة وتشويق وتفجير سيارات ومطاردات وخلافه، بالإضافة إلى ظهور هيفاء بشكل مختلف ومميز .

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

ويذكر أن مصطفى خاطر تعاقد مؤخراً على فيلم بعنوان "السقوط فى حلم سوسن" ليقدم فيه دور البطولة أمام النجم أحمد فهمى ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، ولم يتم تحديد موعد انطلاق تصويره حتى الأن حتى ينتهى مؤلف العمل من كتابة السيناريو واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.