شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الصباحى دافعت عن الرسول والخلفاء الراشدين فى 4 أفلام دينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى ظهر أمس عن عمر يناهز 89 عاما، وهو الخبر الذى أحزن الكثير من محبيها، فهى الفنانة التى قدمت أدوارا متعددة للمرأة ما بين الفتاة الدلوعة المراهقة والفتاة البسيطة الفقيرة، ولكنها أيضا قدمت فى السينما المصرية بعض الأفلام الدينية، سواء كتمثيل أو إنتاج، وتم تصنيفها ضمن قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما، وهو ما نرصده من خلال هذا التقرير



انتصار الاسلام

فيلم انتصار الإسلام عام 1952

قدمت الفنانة ماجدة الصبحى من خلال فيلم "انتصار الإسلام" عام 1952، وشاركها فى البطولة كل من، محسن سرحان وفريد شوقى وهند رستم، وكان السيناريو والإخراج لأحمد الطوخي والحوار لإمام الصفطاوي.

وتدور أحداث فيلم "انتصار الاسلام" حول شاب اهتدى للإسلام وظل يدعو أصدقاءه له، وتزوج هذا الشاب من فتاة أسرها صديق له رفض الدخول في الإسلام، واعتنقت الفتاة مع الشاب المسلم الدين الجديد، وكان ذلك رصد للحياة في مكة المكرمة قبل دعوة الرسول محمد للدخول في الإسلام في ظل ظلمة الجاهلية.

بلال مؤذن الرسول

فيلم بلال مؤذن الرسول عام 1953

وبعد مرور عام واحد فقط قررت ماجدة الصباحى المشاركة من خلال فيلم "بلال مؤذن الرسول" وشاركها فى بطولته كل من، الفنان يحيى شاهين، والفنان حسن البارودي، والفنان عدلي كاسب، والفنانة عزيزة حلمي، وهو من تأليف فؤاد الطوخي، وإخراج أحمد الطوخي.

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فيلم "بلال مؤذن الرسول" واحد من أهم الأفلام الدينية، والتى تدور قصته حول العبد بلال الذي كان يعمل لدى تاجر كافر، ولكنه قابل الرسول، حيث بشره بعبادة الله وحدة وساعده ليكون أحد المسلمين الذين دخلوا معه في الدين الجديد الذي ظهر في تلك الفترة على الجزيرة العربية، ملاقيًا انتقادات عدة من قبل الكافرين الذين رأوه خروجًا عن ملة آبائهم وأجدادهم.

هجرة الرسول

فيلم هجرة الرسول عام 1964

ولم تكتف ماجدة بالبطولة فقط ولكن هذه المرة قررت أن تشارك فى الإنتاج بجانب التمثيل، ودخلت شريكة من الجهة الإنتاجية من خلال فيلم "هجرة الرسول"، والذى شاركها فى بطولته زوجها الفنان إيهاب نافع، و هدى عيسى و محمد أباظة، سميحة توفيق، حسن البارودى وغيرهم، وهو ن تأليف فؤاد شافعى، واخراج ابراهيم عمارة.

وتدور قصة الفيلم فى فترة ما قبل دعوة النبى محمد، حول الراقصة "سارة" والتى تكسب من أموال الحجاج الوثنيين، والعبد "فارس"، والأَمة "حبيبة" واللذان يتعرضان لمعاملة قاسية من أسيادهما، قبل أن تبدأ الدعوة للإسلام ويقرر فارس وحبيبة الدفاع عن النبى ودعوته.



من عظماء الاسلام

فيلم من عظماء الإسلام عام 1970

ومن كثرة حب ماجدة الصباحى للأفلام الهادفة التى بها رسالة ومحتوى جيد فقررت أن تنتج فيلم دينى بعنوان " من عظماء الإسلام" ولم تشارك خلاله بالتمثيل نهائيا، وهو من بطولة نادية رشاد ، اسلام فارس ، كنعان وصفي ، ميرفت عاشور، عبد المنعم ابو الفتوح، انور اسماعيل، حسن عابدين، احمد اباظة، محي اسماعيل، محي الدين عبد المحسن، حافظ امين، وهو من تأليف ظافر الصابوني و إخراج نيازي مصطفى.

وتدور قصة فيلم "من عظماء الإسلام" حول حياة الخلفاء الراشدين الأربعة وهم، "أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب"، وكيف أثرت هذه الشخصيات فى المجتمع و وتاريخ الإسلام وقتها.