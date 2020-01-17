شاهد.. هجوم شرس على فيفي عبده بعد ظهورها بـ”بنطال ممزق”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 11:52 صباحاً - تعرضت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، لهجوم شرس من متابعيها على حسابها بانستغرام، بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه ببنطلون مقطع لا يتماشي مع سنها.

وهاجم النشطاء الراقصة بسبب سنها الذي قارب الـ 70 عاما وترتدي هذه الملابس، حيث أردت بنطال جينز ممزق وقميص اسود وتسريحة شعر جديدة، وطلبت رأي جمهورها قائلة: “عايزة اقول لكم عاملة نيو لوك زاي ايام الرقص اذا عجبكم قولولي انه حلو ما عجبكم قولولي علشان اغيره”.

يذكر أنه تم تكريم عدد من نجوم الفن، في حفل افتتاح المهرجان؛ ومن بينهم: الفنانة صفية العمري، والإعلامية بوسي شلبي، والعراقية شذى حسون، وفيفي عبده.

ومن المقرر أن تعود “فيفي” إلى القاهرة، خلال الساعات المُقبلة؛ لاستئناف نشاطها الفني.



على جانب اخر، كشفت فيفي عبده عن واقعة غريبة حدثت معها خلال إحيائها حفل في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة:”لما رحت امريكا امّنو علي رجلي” وأشارت إلي أنها فوجئت بعناصر الحراسات الخاصة “بودي جارد” يلتفون حولها، بشكل أعاق حركتها حينها، ومنعها من السير بشكل طبيعي، حيث إن شركة التأمين تخوفت من تعرضها للأذي، الأمر الذي يعرضها لتحمل مبالغ ضخمة.

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