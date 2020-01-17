رامي صبري لـ أصالة: “قمر القمرات”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يناير 2020 11:52 صباحاً - نشر الفنان المصري ​رامي صبري​ صورة الفنانة السورية ​أصالة​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق رامي على الصورة قائلًا: “قمر القمرات” ولاقت إعجاب واستحسان متابعيه.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements View this post on Instagram قمر القمرات @assala_official ❤️ A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8) on Jan 16, 2020 at 10:50am PST A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8) on Jan 16, 2020 at 10:50am PST



يذكر أن الفنانة أصالة، طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان “شامخ” عبر يوتيوب بعد إعلانها خبر انفصالها رسمياً عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وكتبت عبر حسابها الخاص:” بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا”.