سونغول أودان تردّ على خبر علاقتها بشاب عشريني

متابعة بتجــــــــــرد: ردّت النجمة التركية ​سونغول أودان​ على الأخبار التي تداولتها وسائل إعلامية تركية والتي تشير إلى أنها على علاقة عاطفية بشاب عشريني، الأمر الذي نفته أودان واصفة هذه الأخبار بالعارية عن الصحة.

كما استغربت سبب نشر الصحافة التركية هذا الخبر الذي لا يمت للحقيقة بصلة، داعية اياهم الكفّ عن التحدث عن حياتها الخاصة واختلاق الإشاعات والتركيز فقط على اعمالها المهنية.

وكانت افادت الصحافة التركية ان علاقة الثنائي تحظى بمباركة عائلتهما، وكان قد وقف هذا الشاب الى جانب سونغول في أزمتها النفسية الأخيرة، وبفضله استطاعت ان تحلّ مشاكلها.