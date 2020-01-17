إيمينيم يطرح أغنية “الظلام” ويقتحم الترند

متابعة بتجــــــــرد: طرح نجم الراب العالمي إيمينيم فجر يوم الجمعة 17 كانون الثاني/يناير الجاري أغنية جديدة تحمل اسم Darkness – “الظلام” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

الأغنية حققت رواجاً واسعاً فور إطلاقها، حيث حقق الفيديو الخاص بها أكثر من نصف مليون مشاهدة في ساعات قليلة، كما اقتحم اسم “إيمينيم” قائمة العبارات الأكثر تداولاً عبر موقع التغريدات القصيرة الشهير “تويتر”.

تجدر الإشارة إلى أن إيمينيم كان قد حقق نجاحاً كبيراً لدى أصدار الأغنية الرسمية لفيلم Venom التي حققت أكثر من 365 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.

وفي شهر تموز/يوليو من العام المنصرم 2019، شارك إيمينيم في أغنية Remember The Name للمغني البريطاني “إد شيران” إلى جانب مغني الـ”هيب هوب” الشهير “فيفتي سنت” والتي صدرت في ألبوم “شيران الأخير No.6 Collaborations Project.

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لمشاهدة فيديو أغنية Darkness – الظلام”: