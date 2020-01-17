قبل دخوله إلى غرفة العمليات.. رامي جمال يطلب من جمهوره الدعاء برسالة مؤثرة

متابعة بتجــــــــــرد: يخضع الفنان رامى جمال لعملية جراحية، ولم يكشف رامى عن السبب، مطالباً جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب رامي صبح اليوم، الجمعة عبر حسابه على موقع تويتر: “اللهم اني استودعتك زوجتي وابي وامي وأخوتي اللهم اني استودعتك كل ما احب اللهم ان كان يومي هذا اخر عهدي بالدنيا فتقبلني من الصالحين واقبل توبتي وان كان لي عهد بالدنيا ف لطفك ورحمتك اللهم هون. دعواتكم“.

على صعيد آخر، يستعد رامي جمال لطرح ألبومه الجديد، ويضم مجموعة من الأغاني التي يتعاون فيها مع عدد من الشعراء ومنهم، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل والملحنين مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب، وشريف بدر، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.

وكان آخر ألبوم غنائي طرحه رامى جمال، بعنوان “ليالينا”، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: “بحاول أنساكى” و”راح لحاله” و”مفيش منها” و”هخونك” و”النظرة الأولى” وغيرها.