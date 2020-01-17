أميرة محمد تعلن مشاركتها في أول بطولة بولو للإبل بالسعودية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستضيف موسم شتاء طنطورة أول بطولة بولو للإبل تقام بالمملكة العربية السعودية، فيما أعلنت الدول المشاركة في المنظمة الدولية للإبل عن تأسيس اتحاد دولي للعبة "بولو الإبل" ويعد الأول في تخصصه على مستوى العالم حيث يتم تنظيم أول بطولة للعبة في السعودية الشهر المقبل.

وكشف حساب موسم شتاء طنطورة عبر موقع "تويتر" فكتب قائلًا: "نقترب من انطلاق بولو الصحراء، كُن أحد الحاضرين لأول بطولة تقام في المملكة وشاهد فريق LaDolfinaok ينافس في البطولة التي ستقام على مدى يومين بين آثار العلا الساحرة".

وفي تغريدة أخرى كتب الحساب: "نحن على موعد مع أسبوع التناغم الموسيقي الذي سينطلق في عطلة نهاية الأسبوع بحفل تحييه الفنانة كارول سماحة والفنان عبد الوهاب الدكالي على مسرح مرايا كما سيشهد الأسبوع انطلاق أول بطولة من نوعها لبولو الصحراء بمشاركة نجوم العالم!".

وتستمد لعبة "بولو الإبل" قوانينها من لعبة بولو الخيول العريقة التي تنتشر في عدة دول من العالم، فيما يرجع تاريخها لقرون بعيدة، إذ ترتبط بالخيول والفرسان وجيوش العصور الماضية التي كانت تقاتل بالأسلحة البدائية كالسيوف والرماح، وتقوم اللعبة على فارس يمتطي جوادًا مدربًا ويمسك بعصا خشبية طويلة يستخدمها لضرب كرة خشبية في الأرض، بينما ينافسه فرسان آخرون في المباراة وفق قوانين محددة.

ومن المقرر أن تقام البطولة الجديدة في شهر فبراير المقبل بمدينة العلا في شمال غرب المملكة، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والترفيهي والثقافي الذي يستقطب زوارًا من مختلف دول العالم.

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على صعيد آخر سيتواجد العنصر النسائي في البطولة بعدما أعلنت الفنانة البحرينية أميرة محمد عزمها المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال لونها المفضل الأصفر.

وقالت أميرة محمد في منشور لها تداولته حسابات المشاهير عبر موقع "إنستغرام": "مهرجان الإبل أتاح الفرصة للعنصر النسائي للمشاركة قد تشهد السنة القادمة مشاركتي كأول بحرينية تشارك العام القادم في فئة الصفر وسأكون منافسة للدغيثر والدبوس".

يُذكر أن أدوات لعبة البولو تشمل الخوذة وتزود بواق للوجه الحذاء ويكون طويلًا ولونه بنيًا والكرة مصنوعة دائمًا من الخشب وقفازات لحماية اليدين وعصا طويلة مصنوعة من خشب البامبو وواقي الركبة.