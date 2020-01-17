"أم ريان" تسخر من أصالة: اللي عمل الفيديو مجرم.. فما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سخرت الفاشينيستا الكويتية فينيسيا المعروفة باسم "أم ريان" من الفنانة السورية أصالة نصري بعد مشاركتها مقطع فيديو "مركب" من إحدى الجلسات الغنائية التي جمعت أصالة والفنان السعودي عبادي الجوهر في السعودية وكان يغني ويعزف وأصالة تردد "أمان أمان".

ولكن طريقة أصالة في ترديدها "أمان أمان" استفزت المتابعين فقاموا بالسخرية منها إذْ أظهر المقطع المركب أن عبادي الجوهر لم يعجبه طريقتها فقرر أن يتخلص منها بركلها بقدمه ليتم إزاحتها تمامًا من الجلسة وتسبب هذا المقطع في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت الفاشينيستا الكويتية فينيسيا نشر المقطع عبر "سناب شات" وسخرت من أصالة بسبب الطريقة التي غنت بها في ترديدها لكلمة "أمان" مبديًة اندهاشها من تركيب الفيديو بهذه الطريقة مختتمًة: "اللي ركب الفيديو مجرم" وظلت تردد أمان أمان على طريقة أصالة.

وتسببت سخرية الفاشينيستا فينيسيا في جدل بين المتابعين فالبعض قال لها:"تريدين اطشين برأس اصالة"، وكتب آخر: "خلاص عاد زودتوها ما أرضاها على أصالة".

Advertisements

وعبر "تويتر" تداول متابعون الفيديو معربين عن إعجابهم بالمقطع الذي تم تركيبه وبدأوا في السخرية من طريقة أصالة وتبادلوا الضحكات عليها.

فيما نشر أحد المغردين صورة للفنان عبادي الجوهر وعلق بالقول: "إذا خلصتوا من مقطع أصالة وعبادي الجوهر عطوني خبر عشان نقفل على الموضوع".

يأتي هذا في الوقت الذي تحيي فيه أصالة نصري حاليًا حفلًا غنائيًا برفقة عبادي الجوهر في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن الفاشينيستا الكويتية فينيسيا، كشفت في وقت سابق أنها متعلقة كثيرًا بشقيقتها التي تُدعى بـ"دولة الكويت"، وتعيش في بيت والدها بمنطقة السالمية في الكويت، لأنها مصابة بمرض التوحد، مضيفًة أن والدتها قامت بتسمية شقيقتها بهذا الاسم تيمُنًا بالمذيعة دولة شوقي، التي كانت تعمل في التلفزيون الرسمي للدولة وقت ولادتها.