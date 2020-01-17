إيميه صياح تختار اسمين مركبين لتوأمها

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""الخليج 365"" من بيروت: اختارت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ​إيميه صياح​ إسمين مركبين لتوأمها الحديث الولادة. فأطلقت عل البنت اسم "كيلي-ماريا" والصبي "تيو-شربل".

ولقد زفت الخبر السعيد بولادة توأمها من زوجها فريد نجار عبر صورة نشرتها من المستشفى عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وكتبت معلّقة: "صلينا للحصول على أعجوبة واحدة فأنعم الله علينا باثنتين في يوم أحد مبارك 12 كانون الثاني 2020 كيلي-ماريا وتيو-شربل جعلا منا عائلة من أربعة أشخاص".

وأضافت في تعليقها قائلة: "لا نستطيع شرح ما نشعر به الآن نحن أكثر من سعداء، الله يحفظ جميع أبناء العالم وأتمنى أن تحلّ هذه النعمة في جميع البيوت".



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