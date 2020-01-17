وفاة ممثل شاب من أسرة "عروس بيروت"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فجِعَت أسرة مسلسل "عروس بيروت" بوفاة الممثل السوري الشاب محمود بلال، في مدينة اسطنبول التركية حيث تتواجد للتصوير.

وقضى الممثل الشاب جرّاء إصابته بوعكة صحية مفاجئة أثناء تصويره مشاهد في الجزء الثاني من المسلسل الذي أطل ببعض مشاهده. ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجته فتوفي بشكلٍ سريع.

أسرة المسلسل نعته بحزن مع العديد من الفنانين الذي رفعوا الصلوات لأجله داعين له بالرحمة والمغفرة.