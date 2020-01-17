شكرا لقرائتكم خبر عن "إيمان العاصى" فى انتظار "مملكة إبليس" لتستمر فى تألقها بعد "بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة إيمان العاصى عن سعادتها البالغة لقرب موعد عرض مسلسلها الجديد "مملكة أبليس" ابتداء من فبراير المقبل عبر منصة "شاهد. نت" الإلكترونية بشكل حصرى وذلك بعد انتهاء الأزمة الكبيرة التى كان قد عاشتها أسرة المسلسل بسبب اعتراض الأزهر الشريف على الاسم فتقرر تغييره من (ملايكة إبليس) إلى (وبينا معاد)، إلا إن هذا الاسم أدى لاعترض الشاعر خالد تاج الدين بسبب تشابه الاسم مع مقطع بداية أغنية عمرو دياب (قصاد عينى) والتى كتبها له ولذلك فقد تقرر أن يصبح الاسم النهائى للمسلسل هو (مملكة إبليس).

وقالت إيمان العاصى إنها تتمنى أن يحظى هذا المسلسل بإعجاب الجمهور خاصة أنها تقدم فيه دوراً جديداً عليها تماماً، حيث تجسد شخصيه مختلفة عما قدمته من قبل فهى شخصية مثيرة للجدل. وأشارت إلى أنها تشعر بحب وارتباط شديد بهذه الشخصية لأنها ظلت على مدى 6 شهور كاملة وهى تسعى جاهدة لان تقدمها بتمكن شديد.

جدير بالذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضى الذى دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدية. كما يتميز المسلسل بأنه يجمع بين 3 نجمات هن على نفس القوة من حيث النجومية وهن رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصى ويشاركهن البطولة أحمد داود وسلوى خطاب وخالد أنور وأسماء جلال ونانسي صلاح ومحمود الليثي وضيوف الشرف: ناهد السباعي وفيدرا ومن إخراج أحمد خالد موسى.

تتزامت هذه الخطوة لإيمان مع عرض احدث مسلسلاتها وهو "بخط الايد" مع النجم احمد رزق والذى يتم عرضه على فضائية "دى إم سى" وتقدم خلاله شخصية مثيرة للجدل ايضاً فقد استطاعت ان تفرض نفسها على احداث المسلسل وتجذب الانظار منذ ظهورها مع بداية عرض أولى حلقات المسلسل .

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