شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد صلاح حسنى على برومو مسلسله الجديد "ختم النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد صلاح حسنى، البرومو الرسمى لمسلسله الجديد "ختم النمر" على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، استعدادا لعرضه على قناة "on E" بداية من غد السبت، وعلق بطل المسلسل أحمد صلاح حسنى على برومو المسلسل قائلا "البرومو الرسمى لمسلسل ختم النمر توكلنا على الله"، فيما لقى البرومو تفاعلا للتهنئة من بعض زملائه ومنهم الفنانين كريم أبو زيد وعمر السعيد، ونادر حمدى.

وفى سياق آخر، تستعد أسرة مسلسل "ختم النمر" للنجم أحمد صلاح حسنى للسفر إلى اليونان الأيام المقبلة، وذلك من أجل تصوير المشاهد الخارجية، حيث يستغرق التصوير أسبوع كامل، ويسافر كل من أحمد صلاح حسنى، ونسرين طافش، وآخرون، بجانب فريق الإنتاج والإخراج .

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"ختم النمر" يعد البطولة الأولى المطلقة لـ أحمد صلاح حسني، ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين



احمد صلاح حسنى ينشر برومو مسلسله الجديد

يشار إلى أن أحمد صلاح حسنى قدم آخر أعماله بفيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسجل أكثر من 90 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته محمد فراج، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد فلوكس، اسماء أببو اليزيد، هند صبرى، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.