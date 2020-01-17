شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر 84 عاما.. وتشييع الجثمان من مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فضيل كوردى، ابن الفنانة نادية رفيق، وفاة والدته عبر صفحته الشخصية على فيس بوك عن عمر ناهز 84 عاما، وتشيع الجنازة اليوم الجمعة فى كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة الساعة الثانية ظهرًا.

وكتب نجل الفنانة الراحلة، "أتمّت أمى.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها.. أم الغلابة كما يعرفونها البعض.. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها علي خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما".

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ونعى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الفنانة الراحلة قائلا: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين".