شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة لياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز، بعيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، متمنيا لها دوام الصحة، ونشر صورة جمعته بشقيقه كريم والفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه على إنستجرام صحبها بتعليق: "كل سنة وإنتى طيبة ومجمعانا كلنا يا أحلى ياسمين فى الدنيا، وعقبال مليون سنة إن شاء الله، وإنتى فى أحسن صحة وأحسن حال يا رب".





وتخوض النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "ونحب تانى ليه" من إنتاج شركة سينرجى، وانضم كل من الفنان شريف منير والفنان كريم فهمى والفنانة سوسن بدر للمسلسل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، حيث تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين.





وفى نفس السياق انتهى المؤلف عمرو محمود ياسين من كتابة أول 5 حلقات من مسلسل ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، ويواصل حاليًا كتابة الحلقات المتبقية ليسلم أول 10 حلقات من المسلسل للجهة المنتجة، وتظهر ياسمين عبد العزيز فى المسلسل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها وكيف أثر قرار الانفصال على أسرتها، وذلك بعدما قررت اختيار موضوع اجتماعى رومانسى يخص المرأة لتقديمه فى الدراما.

وتبتعد ياسمين عبد العزيز عن الكوميديا فى الدراما للعام الثانى على التوالى بعدما قدمت الساسبنس والتشويق فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى والذى كان ثانى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت البطولة الأولى فى مسلسل "هربانة منها" واعتمدت فيه على اللون الكوميدى.