شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الكبار.. يحيى الفخرانى يعود للسينما مع وحيد حامد بتوقيع ساندرا نشأت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من مفاجآت الوسط الفنى هذه الأيام، مواصلة المؤلف الكبير وحيد حامد التحضير لفيلمه الجديد، على أن تتولى إخراجه ساندار نشأت ، ويلعب بطولته النجم الكبير يحيي الفخرانى، ومن المقرر أن يعلن عن اسم الفيلم عقب الإستقرار على أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة، ويعقد الثنائى جلسات عمل حالياً للاستقرار على الشكل المبدئى من أجل تحديد موعد للتصوير، حيث يدرسان ملامح الشخصيات والديكورات وخلافه.

وفى سياق متصل، رشحت المخرج ساندرا نشأت بعض الشخصيات المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك تركيز كبير من فريق العمل على ظهور الفيلم بشكل راقى للجمهور، كما عود وحيد حامد وساندرا خلال أعمالهم السابقة.

ويشهد الفيلم عودة المخرجة ساندار نشأت للساحة الإخراجية مرة أخرى، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "المصلحة" عام 2012، من بطولة النجوم أحمد السقا، وأحمد عز، وشارك فى بطولته زينة، محمد فراج، صلاح عبد الله، حنان ترك، كندة علوش، وأخرون، تأليف وائل عبد الله.

اما المؤلف وحيد حامد، فقد قدم آخر أعماله التأليفية مسلسل "الجماعة 2" الذى عرض خلال عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، محمد الشرنوبى، محمود عبد المغنى، رياض الخولى، واخرون، إخراج شريف إسماعيل .

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اما النجم القدير يحيي الفخرانى، قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، ندى موسى، عمرو صالح، يسرا اللوزى، أحمد مجدى، شيماء سيف، واخرون، تأليف محمد رجاء، واخراج هالة خليل.

ويعرض حالياً النجم يحيي الفخرانى مسرحية "الملك لير" ويشارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفوروهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامركرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه على بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غيرأن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.