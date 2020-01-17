شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تغازل نفسها بصورة حديثة: "أول مرة أشوف قمر بيطلع بالنهار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقتها الكوميدية المعروفة نشرت الفنانة الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر، صورة حديثة لها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" اليوم الجمعة، مغازلة نفسها من خلال إطلالتها داخل سيارتها، وعلقت على صورتها ساخرة "أول مرة أشوف قمر بيطلع بالنهار"، كما حاولت ويزو، قبل ذلك، تقليد الفنانة الراحلة سعاد حسنى بنشر صورة سخرت فيها من محاولة تقليدها للسندريلا، حيث نشرت صورة ترتدى فيها فستانا شهيرا للسندريلا سعاد حسنى، كانت قد ارتدته فى أحد أفلامها القديمة، وعلقت على الصورة بطريقة ساخرة قائلة "السندريلا.. الإسكندريلا".

يذكر أن الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر رزقت بمولودها الأول فى العام الماضى 2019، واستقبلته بدعوة ورسالة كوميدية تعكس خفة ظلها التى اعتادها الجمهور، حيث نشرت صورة إنيميشن لطفل بدين، وعلقت عليها "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. ربنا رزقنا بالأستاذ أو الدكتور أو المهندس أو الكابتن أو الظابط أو المستشار.. اللى ربنا كاتبهوله هايشوفه.. إسماعيل شريف حسنى.. نورتنا وزودتنا ويارب تبقى ابن بار بأبويك وإحنا نبقى بارين بيك ياعيونى".



ويزو على انستجرام

دينا محسن الشهيرة بـويزو ممثلة مصرية، تخرجت من كلية التربية بجامعة عين شمس، وبدأت التمثيل من خلال المسرح في مسرحيات (صالون مدام إيمان) و(بلوتيكا)، لكنها نالت شهرة كبرى عندما عملت مع الفنان أشرف عبد الباقي في سلسلة عروض (تياترو مصر) المسرحية، وهو ما أهلها للعمل فيما بعد في السينما من خلال أفلام (جيران السعد، جوازة ميرى).

وشاركت ويزو فى مسلسلات عدة منها الدخول فى الممنوع، إحنا صغيرين أوى يا ماندو، الكبير قوى كضيفة شرف، وكابتن أنوش، ولمعى القط، وخلصانة بشياكة مع الفنان احمد مكى والثانى شيكو وهشام ماجد، ومؤخرا شاركت ويزو خلال موسم دراما رمضان الماضى فى مسلسل "الواد السيد الشحات" بصحبة الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن حيث ظهرت كضيفة شرف خلال حلقة من حلقات العمل.