شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يستعد لبدء تصوير مسلسل وصل أمانة نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان على ربيع لبدء تصوير مشاهده في مسلسل "وصل أمانة"، الذى يقوم ببطولته مع الفنان مصطفى خاطر نهاية الشهر الجارى، وذلك بالتوازى مع اقتراب انتهائه من تصوير مشاهده خلال فيلم "الخطة العامية" الذي بدأ تصويره في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي.

فيلم "الخطة العامية" يقوم ببطولته علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، وتدور قصته حول مجموعة من اللصوص يخططوا لسرقة بنك، ولم يستقر بعد صناعه علي موعد طرحه في دور العرض، .. وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التوني.

ويعد مسلسل "وصل أمانة" التجربة الأولي الذي يشارك في بطولتها كل من على ربيع ومصطفي خاطر وسيعرض خلال سباق دراما رمضان القادم، وهو المسلسل الذي تدور فكرته حول حلقات منفصلة متصلة، ومن تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.

جدير بالذكر أن الفنان على ربيع سبق وأعلن أيضاً خلال تصريحات صحفية لليوم السابع عن استعداده للتحضير لمفاجأة كبري تمثلت في بطولته لمسرحية يتم عرضها خلال عيد الفطر القادم هذا العام، وذلك بعدما أكد أن هذا الأمر يأتي بعدما تم الإعلان عن توقف عروض مسرح مصر خلال العام الماضي وكشف أن ذلك بمثابة مفاجأة لجمهوره ممن حزنوا لعدم تمكنهم من مشاهدة نجوم مسرح مصر مرة أخري على خشبة المسرح، وكشف أن هذا العمل من بطولته ويتم الاستعداد له بالتزامن مع تصويره أعماله الأخرى حالياً سواء علي صعيد الدراما أو السينما.