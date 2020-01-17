وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر ناهز 85 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، خبر وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا.

وتخرج الجنازة من كنيسة السريان الكاثوليك في مصر الجديدة.

Advertisements

وكتب دانيال: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام أمين.. نطلب تعازي السماء في رحيل الفنانة المحترمة والأم نادية رفيق طالبين لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها"

الفنانة الكبيرة من مواليد 1935، وجسدت شخصية الأم في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "توت توت"، "أنا وإنت وبابا في المشمش"، "ليالي الحلمية"، "أولاد آدم"، "أهل القمة"، "حتى لا يختنق الحب"، "أحلام الفتى الطائر"، وغيرها من الأعمال.

مسلسل "باب الخلق"، والذي عرض عام 2012، هو آخر أعمال الفنانة الكبيرة، وظهرت من خلاله في مشاهد محدودة، وبعدها لم تظهر "نادية" في أي عمل تليفزيوني أو سينمائي.