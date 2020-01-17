تراند اليوم : فيديو| فنان شهير يثير ضجة بممتلكاته الذهبية الضخمة



أثار الفنان الكويتي سليمان القصار، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بتصريحات تحدث فيها عن المجوهرات التي يمتلكها.

وأضاف في مقابلة مع قناة "atv" الكويتية، أنه يمتلك الكثير من أطقم الذهب، ولدى بسؤاله عن سعره، أشار إلى أنها تصل إلى سعر منزل، وعقب قائلاً: "خير من عندالله رب العالمين".

وأشار "القصار" إلى أنه يحتفظ بأطقمه الذهبية في البنك، لكونه الأكثر أمانًا، قائلاً: "من خاف سلم".

وتعرض على إثر ذلك لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبره منتقدون استعراضًا للثراء، فيما عاب عليه البعض التزين بالذهب، خاصة وأنه ليس من زينة الرجل، وأن الإسلام يحرم على الذكور ارتداء الذهب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها "القصار" ضجة حول ممتلكاته من الذهب، إذ سبق وأثار في مقطع متداول العام الماضي الجدل عندا ظهر اثنان من مساعديه وهما يقومان بتعليق القطع الذهبية الكبيرة على "البشت" المطرز بخيوط الذهب وتجهيزه ليرتديه في أحد حفلاته.

وتحدث الفنان الكويتي عن وصيته بعد الموت، مشيرًا إلى ضرورة أن يحب كل إنسان ذاته وإلا فإنه لن يتمكن من حب الآخرين وحب الحياة.

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والقصار (60 عامًا) مغني كويتي، ابتدأ مشواره الفني في العام 1979 حيث لم يتجاوز حينها الـ19 عامًا واشتهر بفرقته الشعبية قدم العديد من الأغاني.

وله برنامج يعرض في رمضان اسمه نكهه وبهار بجزئية الأول، والثاني يستقبل فيه الفنانين والمشاهير على الساحة الفنية ليعرض لهم طبخاته الشعبية الكويتية.