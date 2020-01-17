أميرة الدراما "إيمان العاصى" فى انتظار "مملكة إبليس" لتستمر فى نجوميتها التى بدأتها مع "بخط الايد"



اعربت "أميرة الدراما " النجمة إيمان العاصى عن سعادتها البالغة لقرب موعد عرض مسلسلها الجديد "مملكة ابليس" ابتداء من فبراير المقبل عبر منصة "شاهد. نت" الإلكترونية بشكل حصرى وذلك بعد انتهاء الازمة الكبيرة التى كان قد عاشتها أسرة المسلسل بسبب اعتراض الأزهر الشريف على الإسم فتقرر تغييره من (ملايكة إبليس) إلى (وبينا معاد)، إلا إن هذا الاسم أدى لاعترض الشاعر خالد تاج الدين بسبب تشابه الاسم مع مقطع بداية أغنية عمرو دياب (قصاد عيني) والتي كتبها له ولذلك فقد تقرر أن يصبح الاسم النهائى للمسلسل هو (مملكة إبليس).

وقالت النجمة إيمان العاصى أنها تتمنى أن يحظى هذا المسلسل باعجاب الجمهور خاصة أنها تقدم فيه دوراً جديداً عليها تماماً خيث تجسد شخصيه مختلفة عما قدمته من قبل فهى شخصية مثيرة للجدل وأشارت الى أنها تشعر بحب وارتباط شديد بهذه الشخصية لأنها ظلت على مدى ٦ شهور كاملة وهى تسهى جاهدة لان تقدمها بتمكن شديد .

الجدير بالذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدية . كما يتميز المسلسل بأنه يجمع بين ٣ نجمات هن على نفس القوة من حيث النجومية وهن

من ناحية أخرى فإنه يمكن القول أن حالة النجومية والتألق التى تعيشها الان "أميرة الدراما" النجمة ايمان العاصى لم تأت من فراغ وإنما بسبب عرض احدث مسلسلاتها وهو "بخط الايد" مع النجم احمد رزق والذى يتم عرضه على فضائية "دى إم سى" وتقدم خلاله شخصية مثيرة للجدل ايضاً فقد استطاعت ان تفرض نفسها على احداث المسلسل وتجذب الانظار منذ ظهورها مع بداية عرض أولى حلقات المسلسل . الجمهور خاصة أنها تقدم فيه دوراً جديداً عليها تماماً خيث تجسد شخصيه مختلفة عما قدمته من قبل فهى شخصية مثيرة للجدل وأشارت الى أنها تشعر بحب وارتباط شديد بهذه الشخصية لأنها ظلت على مدى ٦ شهور كاملة وهى تسهى جاهدة لان تقدمها بتمكن شديد .الجدير بالذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدية . كما يتميز المسلسل بأنه يجمع بين ٣ نجمات هن على نفس القوة من حيث النجومية وهن رانيا يوسف وغادة عادل وايمان العاصى ويشاركهن البطولة أحمد داود وسلوى خطاب و خالد أنور وأسماء جلال ونانسي صلاح ومحمود الليثي وضيوف الشرف: ناهد السباعي وفيدرا ومن إخراج أحمد خالد موسى.من ناحية أخرى فإنه يمكن القول أن حالة النجومية والتألق التى تعيشها الان "أميرة الدراما" النجمة ايمان العاصى لم تأت من فراغ وإنما بسبب عرض احدث مسلسلاتها وهو "بخط الايد" مع النجم احمد رزق والذى يتم عرضه على فضائية "دى إم سى" وتقدم خلاله شخصية مثيرة للجدل ايضاً فقد استطاعت ان تفرض نفسها على احداث المسلسل وتجذب الانظار منذ ظهورها مع بداية عرض أولى حلقات المسلسل . شاهد من هنا Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر أميرة الدراما "إيمان العاصى" فى انتظار "مملكة إبليس" لتستمر فى نجوميتها التى بدأتها مع "بخط الايد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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