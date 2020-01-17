جزيرة النور.. فيلم وثائقى عن أكاديمية الفنون المصرية يعرض على "DMC"

تعرض قناة " DMC " الفضائية فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، الفيلم الوثائقي جزيرة النور. الفيلم يدور عن أكاديمية الفنون المصرية والتي بدأ تأسيسها مطلع الستينيات بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، وأصبحت من أهم أكاديميات تعليم الفنون في الشرق الأوسط والعالم ، وأهم مصادر القوى الناعمة في مصر. الناصر، وأصبحت من أهم أكاديميات تعليم الفنون في الشرق الأوسط والعالم ، وأهم مصادر القوى الناعمة في مصر. Advertisements وتضم الأكاديمية سبعة معاهد هي المعهد العالي للفنون المسرحية ،معهد الموسيقى العربية، معهد الباليه، معهد السينما، الكونسرفاتوار ، معهد النقد الفني ومعهد الفنون الشعبية، وتخرج منها رواد مختلف الفنون في مصر والعالم العربي والعالم أجمع. العالي للفنون المسرحية ،معهد الموسيقى العربية، معهد الباليه، معهد السينما، الكونسرفاتوار ، معهد النقد الفني ومعهد الفنون الشعبية، وتخرج منها رواد مختلف الفنون في مصر والعالم العربي والعالم أجمع. الفيلم تصوير بيشوي عاطف ومونتاج طارق ممدوح ومن تأليف وإخراج محمد فوزي سعيد.

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